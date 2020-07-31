В Пензенской области возобновилась акция «Донорство - идея общенационального единства»

31 Июль 2020 2020-07-31T13:52:18+03:00

В ней уже приняли участие жители Лунинского, Колышлейского, Никольского, Сердобского, Земетчинского, Каменского и Белинского районов

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После трехмесячного перерыва, связанного с режимом повышенной готовности, в Пензенской области возобновилась донорская акция «Донорство – идея общенационального единства».

- Подобные мероприятия позволяют обеспечить лечебные учреждения региона кровью и ее компонентами, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. – Они необходимы для лечения пациентов находящихся на лечении в онкодиспансере, травматологических и хирургических отделениях больниц, перинатальном центре и Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

В июле к акции присоединились почти 250 человек, 198 из них стали донорами. Было около 90 литров цельной донорской крови.Вся она будет разделена на компоненты и плазму, тщательно обследована на наличие инфекций, только после этого кровь попадёт в лечебные учреждения и будет перелита пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU