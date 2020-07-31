В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на продавца в магазине
Пострадавшая опознала его
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Экипаж Росгвардии, патрулирующий улицы, получил сообщение о том, что в одном из пензенских магазинов неизвестный напал на продавца, а после сбежал. Спустя несколько минут правоохранители заметили подходящего под приметы мужчину на набережной Суры и задержали его. Тот был пьян.
Позднее его опознала пострадавшая сотрудница. Она рассказала, что мужчина, зайдя в магазин, вел себя агрессивно – кричал, нецензурно выражался, размахивал руками, толкал ее и пытался учинить драку.
Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU