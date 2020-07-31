В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на продавца в магазине

31 Июль 2020 2020-07-31T12:59:12+03:00

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Экипаж Росгвардии, патрулирующий улицы, получил сообщение о том, что в одном из пензенских магазинов неизвестный напал на продавца, а после сбежал. Спустя несколько минут правоохранители заметили подходящего под приметы мужчину на набережной Суры и задержали его. Тот был пьян.

Позднее его опознала пострадавшая сотрудница. Она рассказала, что мужчина, зайдя в магазин, вел себя агрессивно – кричал, нецензурно выражался, размахивал руками, толкал ее и пытался учинить драку.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU