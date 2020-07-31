2020-07-31T11:15:21+03:00
Общество

В Лямбирском районе Мордовии продолжается строительство школы

Двухэтажное здание возводится в рамках реализации национального проекта «Образование»
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Аксеново Лямбирского района продолжается строительство двухэтажного здания общеобразовательной школы. Работы выполняет коллектив ООО «Строитель».

Учебное заведение возводится с применением самых совершенных материалов и технологических решений, в числе которых широкое использование утеплителей, начиная с фундамента и заканчивая кровлей.

Рассчитанная на 165 ученических мест школа вместит в себя не только подрастающее поколение из Аксенова, но и из близлежащих селений. Для доставки детей на занятия будет выделен специальный транспорт. В смете заложено строительство гаража на две транспортные единицы. Рядом со школой раскинется футбольное поле и спортивный городок, что позволит органично сочетать учебный процесс с физическим совершенствованием учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на продавца в магазине
В Лямбирском районе Мордовии продолжается строительство школы
ООО «ТНС энерго Пенза» запустило акцию «Оплачивай счета за свет онлайн и получай скидки в интернет-магазинах»
При поездке в общественном транспорте маска и перчатки - обязательны
Женщины требуют две квартиры и компенсацию морального вреда
Новый механизм поддержки успешных хозяйств Пензенской области
Еще семь пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Медицинская помощь приходит с передвижными комплексами
Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлен
ООО «ТНС энерго Пенза» оказывает помощь медицинским учреждениям региона
Хороший детский сад, красивые, умные дети
В Пензе в летнюю пору места отдыха горожан на особом контроле
Рекордный урожай - до 2 миллионов тонн зерна
В Пензенской области женщина побила любовницу мужа
Программа газоснабжения и газификации Пензенской области