В Лямбирском районе Мордовии продолжается строительство школы

31 Июль 2020 2020-07-31T11:15:21+03:00

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В селе Аксеново Лямбирского района продолжается строительство двухэтажного здания общеобразовательной школы. Работы выполняет коллектив ООО «Строитель».

Учебное заведение возводится с применением самых совершенных материалов и технологических решений, в числе которых широкое использование утеплителей, начиная с фундамента и заканчивая кровлей.

Рассчитанная на 165 ученических мест школа вместит в себя не только подрастающее поколение из Аксенова, но и из близлежащих селений. Для доставки детей на занятия будет выделен специальный транспорт. В смете заложено строительство гаража на две транспортные единицы. Рядом со школой раскинется футбольное поле и спортивный городок, что позволит органично сочетать учебный процесс с физическим совершенствованием учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU