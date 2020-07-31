В Лямбирском районе Мордовии продолжается строительство школы
В селе Аксеново Лямбирского района продолжается строительство двухэтажного здания общеобразовательной школы. Работы выполняет коллектив ООО «Строитель».
Учебное заведение возводится с применением самых совершенных материалов и технологических решений, в числе которых широкое использование утеплителей, начиная с фундамента и заканчивая кровлей.
Рассчитанная на 165 ученических мест школа вместит в себя не только подрастающее поколение из Аксенова, но и из близлежащих селений. Для доставки детей на занятия будет выделен специальный транспорт. В смете заложено строительство гаража на две транспортные единицы. Рядом со школой раскинется футбольное поле и спортивный городок, что позволит органично сочетать учебный процесс с физическим совершенствованием учащихся.
ИСТОЧНИК KP.RU