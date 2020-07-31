Женщины требуют две квартиры и компенсацию морального вреда

31 Июль 2020 2020-07-31T08:52:52+03:00

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В связи с появлением информации о том, что в Пензенской области двух сестер лишили жилья из-за строительства моста, руководитель следственного управления СК РФ по Пензенской области Матушкин Д.М. провел личный прием двух жительниц города Пензы. Одна из них обратилась на прием к руководителю следственного управления лично, вторая - посредством телефонной связи.

В ходе проверки обращений установлено, что женщины проживали в квартире дома по ул. Урицкого в г. Пензе, 1878 года постройки, принадлежащей на праве собственности их отцу и тете. Указанный дом был в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу. На квартиру, в которой проживали заявительницы, судебным решением было наложено обременение ввиду имевшихся у их отца долговых обязательств.

В 2013 году по специальной программе администрацией г. Пензы начато переселение жильцов из вышеуказанного дома. Заявительницы под действие вышеуказанной программы не подпадали, так как не являлись собственниками данной квартиры, а после смерти отца, в связи с наличием обременения на ней, отказались от вступления в наследство, чтобы не наследовать его долговые обязательства.

Сестра отца заявительниц самостоятельно закрыла обозначенные долговые обязательства, сняв тем самым обременение с квартиры. После этого женщины в 2015 году вступили в наследство и получили каждая по 7,5 кв.м. в вышеуказанном жилом доме по ул. Урицкого.

Администрация г. Пензы в соответствии с действующим законодательством оценила их доли в рамках проведения независимой экспертизы и предложила выплатить компенсацию, поскольку суммарная стоимость долей в размере 698 722 рубля не позволяет предоставить им квартиру. Однако женщины не согласны с суммой выплаты и требуют предоставить им 2 отдельные квартиры, а также компенсацию морального вреда.

До урегулирования возникших разногласий администрация г. Пензы выделила для проживания заявительниц из резерва маневренного фонда двухкомнатную квартиру площадью 45,3 кв.м.

Руководителем следственного управления в целях решения обозначенного заявительницами вопроса направлена соответствующая информация в региональные и муниципальные органы власти.

ИСТОЧНИК KP.RU