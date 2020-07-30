Еще семь пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

30 Июль 2020 2020-07-30T17:46:51+03:00

Все эти ребята получили высокий результат на экзамене по обществознанию

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Выпускники средних школ № 11, 56, 65/23, Лингвистической гимназии № 6, Классической гимназии № 1 и лицея № 2 получили 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Это отличный результат: в прошлом году получить столько же по этой дисциплине смог только один учащийся.

- Готовиться к ЕГЭ я начала с 10 класса, посещала факультативы по предметам, а также искала информацию самостоятельно в интернете. Для поступления в выбранный вуз мне нужно было сдать три экзамена: русский язык, обществознание и профильную математику, – рассказала Полина Северьянова, одна из выпускниц, получившая 100 баллов.

Учитель истории и обществознания гимназии № 6 г. Пензы Алла Викторовна Деревянко отметила, что, несмотря на дистанционный формат проведения консультаций, ребята подходили к подготовке очень ответственно.

- Выпускники школ области показывают достойные результаты на ЕГЭ. Это заслуга и самих ребят, и педагогов, которые проводили консультации и поддерживали 11-классников до самого начала экзаменов, – подчеркнул Министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Напомним, что с 3 по 8 августа пройдет дополнительный период для тех, кто не смог участвовать в экзаменах в основные дни по уважительным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU