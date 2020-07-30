Медицинская помощь приходит с передвижными комплексами

30 Июль 2020 2020-07-30T16:41:03+03:00

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Начиная с 15 июля, оказание первичной медико-санитарной помощи населению сельских поселений Пензенской области, организовано с использованием передвижных медицинских комплексов.

В условиях «медицинского пункта на колёсах» жители отдаленных сел, состоящие под диспансерным наблюдением по поводу различных заболеваний, имеют возможность пройти флюорографию, маммографию, а также получить необходимую первичную медицинскую помощь.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции работа передвижных пунктов организована с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических требований.

Так, на флюорографическое обследование в передвижной флюорограф в Нижней Елюзани Городищенского района в четверг, 30 июля, записаны 30 человек. Все пациенты проинформированы о времени проведения обследования, о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции при ожидании обследования.

«Для удобства ожидания мы расставили стулья на расстоянии друг от друга, чтобы не было скученности», - говорит главный врач Горощенской районной больницы Алексей Каргин. В соответствии с графиком передвижная флюорографическая установка для жителей девяти сел Городищенского района будет работать до 30 сентября 2020 года.

На маммографию в условиях передвижного маммографа в четверг, 30 июля, записаны и 20 жительниц Неверкинского района. «Перед обследованием всем пациентам мы в обязательном порядке проводим термометрию и обработку рук антисептиком», - поясняет заведующий Неверкинской участковой больницей Идрис Салехов.

ИСТОЧНИК KP.RU