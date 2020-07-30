2020-07-30T16:41:03+03:00
Здоровье

Медицинская помощь приходит с передвижными комплексами

В Пензенской области они обслуживают жителей малонаселенных пунктов
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
Изменить размер текста:

Начиная с 15 июля, оказание первичной медико-санитарной помощи населению сельских поселений Пензенской области, организовано с использованием передвижных медицинских комплексов.

В условиях «медицинского пункта на колёсах» жители отдаленных сел, состоящие под диспансерным наблюдением по поводу различных заболеваний, имеют возможность пройти флюорографию, маммографию, а также получить необходимую первичную медицинскую помощь.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции работа передвижных пунктов организована с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических требований.

Так, на флюорографическое обследование в передвижной флюорограф в Нижней Елюзани Городищенского района в четверг, 30 июля, записаны 30 человек. Все пациенты проинформированы о времени проведения обследования, о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции при ожидании обследования.

«Для удобства ожидания мы расставили стулья на расстоянии друг от друга, чтобы не было скученности», - говорит главный врач Горощенской районной больницы Алексей Каргин. В соответствии с графиком передвижная флюорографическая установка для жителей девяти сел Городищенского района будет работать до 30 сентября 2020 года.

На маммографию в условиях передвижного маммографа в четверг, 30 июля, записаны и 20 жительниц Неверкинского района. «Перед обследованием всем пациентам мы в обязательном порядке проводим термометрию и обработку рук антисептиком», - поясняет заведующий Неверкинской участковой больницей Идрис Салехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медицинская помощь приходит с передвижными комплексами
Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлен
ООО «ТНС энерго Пенза» оказывает помощь медицинским учреждениям региона
Хороший детский сад, красивые, умные дети
В Пензе в летнюю пору места отдыха горожан на особом контроле
Рекордный урожай - до 2 миллионов тонн зерна
В Пензенской области женщина побила любовницу мужа
Программа газоснабжения и газификации Пензенской области
Завтра в Пензе без воды останутся несколько улиц
1 августа Пензенский зоопарк будет работать допоздна
Лесничий из Мордовии получил полмиллиона за сокрытие факта незаконной вырубки
В Пензе закрашивают граффити на правом берегу Суры
Пензенцы выбирают бесконтактное получение счетов за электроэнергию
Пензенцев приглашают на мастер-класс по зумбе
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Завтра в Мордовии ожидается гроза с градом
В Мордовии на работу в УФСИН принимали профессиональных спортсменов
Социальная карта жителя Пензы
При перегрузке емкости оторвавшийся кусок металла нанес мужчине травму
До прихода полицейских мужчина успел съесть украденные пельмени
Вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади»
В надежде помочь виртуальному жениху заработать большие деньги
В Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта
В селе Песчанка будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт
В связи с психическим расстройством
Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя
В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация национального проекта
На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку