В Пензе в летнюю пору места отдыха горожан на особом контроле

30 Июль 2020 2020-07-30T11:07:25+03:00

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В Пензе в летнюю пору места отдыха горожан у водоемов находятся под пристальным вниманием администраций районов, отделов полиции, управления ГОЧС. Проверяется безопасность отдыха горожан. Особое внимание уделяется несовершеннолетним.

В среду, 29 июля, очередной комплексный межведомственный рейд проведен в Ленинском районе. В мероприятии приняли участие представители администрации района, отдела полиции №1 УМВД России по Пензе, Комплексного центра социальной помощи семье и детям района, а также сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Проверены места отдыха граждан у водоемов, расположенных на улице Лебедевской, около гостиницы «Ласточка». Проведены беседы о безопасном поведении на водоемах, запрете купания в неустановленных местах и соблюдении мер пожарной безопасности. Вручены памятки.

ИСТОЧНИК KP.RU