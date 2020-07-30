В Пензенской области женщина побила любовницу мужа
4 мая около 14 часов женщина у магазина неожиданно встретила любовницу своего супруга. Обида полугодовой давности, из-за вмешательства в семейную жизнь, спровоцировала нападение. Деревянным кухонным молотком, а также ногами женщина нанесла удары по голове, ногам и левой руке, которой потерпевшая прикрывала голову. Нападавшая имеет мастерскую степень по каратэ Кёкусинкай (черный пояс, I дан), и вполне могла обойтись без молотка.
Прокуратура Сердобского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы г. Сердобска в умышленном причинении легкого вреда здоровью, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
В судебном заседании женщина свою вину признала полностью.
Судом были учтены все обстоятельства совершения преступления, в том числе и смягчающие вину, а также характеристики осужденной. Ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU