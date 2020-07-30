В Пензенской области женщина побила любовницу мужа

30 Июль 2020 2020-07-30T08:17:22+03:00

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4 мая около 14 часов женщина у магазина неожиданно встретила любовницу своего супруга. Обида полугодовой давности, из-за вмешательства в семейную жизнь, спровоцировала нападение. Деревянным кухонным молотком, а также ногами женщина нанесла удары по голове, ногам и левой руке, которой потерпевшая прикрывала голову. Нападавшая имеет мастерскую степень по каратэ Кёкусинкай (черный пояс, I дан), и вполне могла обойтись без молотка.

Прокуратура Сердобского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы г. Сердобска в умышленном причинении легкого вреда здоровью, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

В судебном заседании женщина свою вину признала полностью.

Судом были учтены все обстоятельства совершения преступления, в том числе и смягчающие вину, а также характеристики осужденной. Ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU