2020-07-30T07:25:43+03:00
Экономика

Программа газоснабжения и газификации Пензенской области

Обсуждалась в среду, 29 июля, на встрече Ивана Белозерцева с представителями компании «Газпром межрегионгаз»
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

За последние 15 лет ПАО «Газпром» ввёл в эксплуатацию на территории Пензенской области 18 объектов, в числе которых газопроводы в Вадинском, Наровчатском, Никольском, Сосновоборском, Каменском районах. Построены газопроводы для ряда крупных промышленных площадок таких, как «Азия цемент», для агропромышленных комплексов и жилых микрорайонов, например, микрорайонов Заря и Междуречья.

В рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы», утвержденной губернатором Пензенской области и направленной на согласование председателю правления ПАО «Газпром», планируются инвестиции в развитие газификации Пензенской области в объёме - 1032,9 млн. рублей.

В частности, намечено строительство газопровода высокого давления протяженностью 12 км от города Сурска до села Средняя Елюзань. А также - к ряду производственных и жилых объектов.

Во время обсуждения программы с заместителем генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским, Иван Белозерцев отметил эффективную работу компании. И подчеркнул важность реализации запланированных на ближайшую перспективу проектов по газификации населённых пунктов Пензенской области. И в частности, села Средняя Елюзань в Городищенском районе. То же касается и новых производственных цехов в Мокшанском районе, территорий посёлков Побочино и Чемодановки, дальнейшего развития системы газоснабжения жилых объектов активно застраивающегося микрорайона Заря.

Юрий Пахомовский поблагодарил главу Пензенской области за оперативно и профессионально подготовленные программы развития газоснабжения и газификации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рекордный урожай - до 2 миллионов тонн зерна
В Пензенской области женщина побила любовницу мужа
Программа газоснабжения и газификации Пензенской области
Завтра в Пензе без воды останутся несколько улиц
1 августа Пензенский зоопарк будет работать допоздна
Лесничий из Мордовии получил полмиллиона за сокрытие факта незаконной вырубки
В Пензе закрашивают граффити на правом берегу Суры
Пензенцы выбирают бесконтактное получение счетов за электроэнергию
Пензенцев приглашают на мастер-класс по зумбе
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Завтра в Мордовии ожидается гроза с градом
В Мордовии на работу в УФСИН принимали профессиональных спортсменов
Социальная карта жителя Пензы
При перегрузке емкости оторвавшийся кусок металла нанес мужчине травму
До прихода полицейских мужчина успел съесть украденные пельмени
Вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади»
В надежде помочь виртуальному жениху заработать большие деньги
В Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта
В селе Песчанка будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт
В связи с психическим расстройством
Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя
В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация национального проекта
На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку