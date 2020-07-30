Программа газоснабжения и газификации Пензенской области

30 Июль 2020 2020-07-30T07:25:43+03:00

Обсуждалась в среду, 29 июля, на встрече Ивана Белозерцева с представителями компании «Газпром межрегионгаз»

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За последние 15 лет ПАО «Газпром» ввёл в эксплуатацию на территории Пензенской области 18 объектов, в числе которых газопроводы в Вадинском, Наровчатском, Никольском, Сосновоборском, Каменском районах. Построены газопроводы для ряда крупных промышленных площадок таких, как «Азия цемент», для агропромышленных комплексов и жилых микрорайонов, например, микрорайонов Заря и Междуречья.

В рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы», утвержденной губернатором Пензенской области и направленной на согласование председателю правления ПАО «Газпром», планируются инвестиции в развитие газификации Пензенской области в объёме - 1032,9 млн. рублей.

В частности, намечено строительство газопровода высокого давления протяженностью 12 км от города Сурска до села Средняя Елюзань. А также - к ряду производственных и жилых объектов.

Во время обсуждения программы с заместителем генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским, Иван Белозерцев отметил эффективную работу компании. И подчеркнул важность реализации запланированных на ближайшую перспективу проектов по газификации населённых пунктов Пензенской области. И в частности, села Средняя Елюзань в Городищенском районе. То же касается и новых производственных цехов в Мокшанском районе, территорий посёлков Побочино и Чемодановки, дальнейшего развития системы газоснабжения жилых объектов активно застраивающегося микрорайона Заря.

Юрий Пахомовский поблагодарил главу Пензенской области за оперативно и профессионально подготовленные программы развития газоснабжения и газификации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU