2020-07-29T17:29:05+03:00
Недвижимость

Завтра в Пензе без воды останутся несколько улиц

Это связано с ремонтом на водопроводных сетях
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ООО «Горводоканал» сообщает, что завтра с 09:00 до 22:00 часов будет отключено холодное водоснабжение на следующих улицах:

· Ул. Депутатская,

· Ул. 3пр-д Можайского,

· Ул. Можайского,

· Ул. Совхозная,

· Ул. Сумская,

· Ул. Аустрина,

· ул. Совхоз Победа,

· Ул. Совхозная,

· Ул. Совхозный пр-д,

· Ул. Белякова,

· Ул. Компрессорная,

· Ул. Можайского,

· Ул. 3пр-д Можайского,

· Ул. Байкова,

· Ул. Сумская,

· Ул. Островная,

· Ул. Каштановая,

· 1пр-д Каштановый,

· 2пр-д Каштановый,

· 3пр-д Каштановый,

· Ул. Лунинская,

· Ул. Нестерова,

· Ул. Северополянская,

· Северополяский 1 пр-д,

· Северополяский 2 пр-д,

· Северополяский 3 пр-д,

· ул. Совхоз Победа,

· Филиалы д/с №71 по ул. Можайского,3а, Депутатская,5, 8а.

· Школа №71 ул. Можайского,1.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения, обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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