Завтра в Пензе без воды останутся несколько улиц
ООО «Горводоканал» сообщает, что завтра с 09:00 до 22:00 часов будет отключено холодное водоснабжение на следующих улицах:
· Ул. Депутатская,
· Ул. 3пр-д Можайского,
· Ул. Можайского,
· Ул. Совхозная,
· Ул. Сумская,
· Ул. Аустрина,
· ул. Совхоз Победа,
· Ул. Совхозная,
· Ул. Совхозный пр-д,
· Ул. Белякова,
· Ул. Компрессорная,
· Ул. Можайского,
· Ул. 3пр-д Можайского,
· Ул. Байкова,
· Ул. Сумская,
· Ул. Островная,
· Ул. Каштановая,
· 1пр-д Каштановый,
· 2пр-д Каштановый,
· 3пр-д Каштановый,
· Ул. Лунинская,
· Ул. Нестерова,
· Ул. Северополянская,
· Северополяский 1 пр-д,
· Северополяский 2 пр-д,
· Северополяский 3 пр-д,
· ул. Совхоз Победа,
· Филиалы д/с №71 по ул. Можайского,3а, Депутатская,5, 8а.
· Школа №71 ул. Можайского,1.
По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения, обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.
ИСТОЧНИК KP.RU