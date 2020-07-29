Лесничий из Мордовии получил полмиллиона за сокрытие факта незаконной вырубки

29 Июль 2020 2020-07-29T15:21:50+03:00

Теперь он предстанет перед судом за взятку

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Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия выявили факт получения взятки лесничим Старошайговского участкового лесничества. Как установили оперативники, в период с октября 2016 года по январь 2017 года 40-летний житель Нижегородской области совершил незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. После этого он передал обвиняемому 557 тысяч рублей, чтобы тот сокрыл факт преступления. Ущерб, причиненный лесному фонду Мордовии, составил более 2 миллионов 800 тысяч.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU