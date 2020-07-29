Пензенцев приглашают на мастер-класс по зумбе
Научиться этому зажигательному танцу можно будет бесплатно
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В воскресение, 2 августа, на видовой аллее парка имени В.Г. Белинского состоится мастер-класс по зумбе.
Автором данного танцевального направления является фитнес-инструктор из Колумбии Альберто Перес. В основе программы лежат популярные латиноамериканские ритмы.
Ведущие мастер-класса покажут основные движения зумбы, а также ответят на интересующие вопросы.
Начало в 18:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU