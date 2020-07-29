2020-07-29T14:13:45+03:00
Звезды

Пензенцев приглашают на мастер-класс по зумбе

Научиться этому зажигательному танцу можно будет бесплатно
Анна ЧЕРНАЯ
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В воскресение, 2 августа, на видовой аллее парка имени В.Г. Белинского состоится мастер-класс по зумбе.

Автором данного танцевального направления является фитнес-инструктор из Колумбии Альберто Перес. В основе программы лежат популярные латиноамериканские ритмы.

Ведущие мастер-класса покажут основные движения зумбы, а также ответят на интересующие вопросы.

Начало в 18:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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