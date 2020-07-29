В Мордовии на работу в УФСИН принимали профессиональных спортсменов

29 Июль 2020 2020-07-29T12:32:59+03:00

В течение пяти лет за участие в соревнованиях 33 фиктивным сотрудникам колоний начислено более 35 миллионов рублей

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело в отношении бывших заместителя начальника УФСИН России по Мордовии и инспектора отдела по работе с личным составом, подозреваемых в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По данным следствия, в 2014-2019 годы для формирования положительного рейтинга ведомства в системе ФСИН России в части спортивной подготовки обвиняемые обеспечили прием на службу в подведомственные УФСИН по республике учреждения на вакантные должности лиц, занимающихся различными видами спорта на профессиональном уровне.

Всего таким образом на службу было принято 33 сотрудника из различных регионов России, которые на работу не выходили и возложенные на них должностные обязанности не исполняли. И лишь эпизодически обеспечивали представительство УФСИН по республике при проведении спортивных соревнований различного уровня. В течение указанного периода им были начислены и выплачены денежное довольствие и иные выплаты на сумму более 35 миллионов рублей.

Кроме того, инспектору отдела по работе с личным составом данного ведомства предъявлено обвинение в хищении 164 тысяч рублей, выделенных на поощрение победителей и призеров спортивных соревнований среди сотрудников регионального УФСИН.

Уголовное дело возбуждено следователем СК на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия, при содействии отдела собственной безопасности регионального УФСИН.

В ближайшее время обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU