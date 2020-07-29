Социальная карта жителя Пензы

29 Июль 2020 2020-07-29T10:59:37+03:00

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В среду, 29 июля, во время встречи с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным губернатор отметил, что подобные карты есть в ряде регионов России, однако в Пензенской области до сих пор подобного проекта реализовано не было.

«Наша с вами работа, Андрей Вячеславович, забота о людях, - подчеркнул Иван Белозерцев.- Я предлагаю реализовать в городе пилотный проект «Социальной карты жителя Пензы», по которой ряд граждан, проживающих в городе, могли бы приобрести товары и услуги. У нас к этой категории могли бы относиться многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды».

Он акцентировал внимание Андрея Лузгина на необходимости тесного взаимодействия с социально - ответственным бизнесом.

«Таких предпринимателей у нас немало. Особенно это проявилось в период пандемии, бизнес приходил и предлагал свою помощь».

Губернатор поручил разработать проект в самые короткие сроки.

«В Пензе это начинание может стать хорошим подарком ко Дню города. Если этот проект приживется в городе - будем дальше его распространять на территорию области», - резюмировал руководитель субъекта Федерации.

«В течение месяца мы сможем развернуть данный проект в рамках города Пензы и начать выдавать такие карты», - доложил глава администрации Пензы.

«На первом этапе мы попросим присоединиться к проекту торговые сети, обязательно аптечные сети, наши муниципальные предприятия», - сказал Андрей Лузгин.

Социальная карта предполагает систему скидок для владельцев на приобретение товаров и услуг, оказываемых предприятиями и организациями - участниками проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU