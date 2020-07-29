При перегрузке емкости оторвавшийся кусок металла нанес мужчине травму

29 Июль 2020 2020-07-29T10:20:51+03:00

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в связи с нарушением требований охраны труда

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Все произошло днем 8 июля в поселке Полевой Бессоновского района в одной из коммерческих организаций Пензенской области, занимающейся обслуживанием нефтепроводов. Во время перегрузки емкости с пенообразователем произошла деформация металлического каркаса, и оторвавшийся металлический фрагмент нанес телесное повреждение 49-летнему инженеру пожарной охраны.

В связи с нарушением требований охраны труда, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU