До прихода полицейских мужчина успел съесть украденные пельмени

29 Июль 2020 2020-07-29T09:13:29+03:00

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Во время рабочего дня продавец продуктового магазина на улице Белинского г. Кузнецка услышала шорох из подсобного помещения, где в тот момент не должны были находиться посторонние. Женщина заглянула в подсобку и заметила лишь убегающего неизвестного мужчину. Лица его она не увидела. Впоследствии обнаружилось, что из подсобки пропали хранившиеся там замороженные пельмени и блины, а из другого помещения - бензопила.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили приметы предполагаемого злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые выяснили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Кузнецка, привлекавшийся к уголовной ответственности. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, в подсобное помещение магазина он проник через незакрытую дверь, воспользовавшись тем, что продавец в это время вышла на улицу. Похищенную бензопилу он продал неизвестному, на вырученные деньги приобрёл алкоголь, а полуфабрикаты в тот же день приготовил и съел.

По факту кражи следственным отделом ОМВД России по городу Кузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU