2020-07-29T08:47:47+03:00
Звезды

Вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади»

Совместный проект Министерства культуры и туризма Пензенской области и Пензенской Епархии
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Пензенской областиФото предоставлено Министерством культуры и туризма Пензенской области
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По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева продолжается реализация совместного проекта Министерства культуры и туризма Пензенской области и Пензенской Епархии.

С 29 июля мы вновь приглашаем пензенцев и гостей города на вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади» с посещением Спасского кафедрального собора.

Профессиональные экскурсоводы расскажут про первое упоминание о деревянном Спасском соборе, закладке нового сооружения, а также раскроют тайны насыщенной истории того времени.

Вы сможете узнать о знаменитых и важных персонах, которые посещали Пензу, святынях, которые хранились в стенах собора и многое другое.

Экскурсии проводятся в среду, пятницу, субботу и воскресенье: в 18:00, 19:00 и 20:00 часов. Телефон для справок: (8412) 56-63-73, 56-43-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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