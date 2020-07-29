29 Июль 2020 2020-07-29T08:47:47+03:00

Совместный проект Министерства культуры и туризма Пензенской области и Пензенской Епархии

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По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева продолжается реализация совместного проекта Министерства культуры и туризма Пензенской области и Пензенской Епархии.

С 29 июля мы вновь приглашаем пензенцев и гостей города на вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади» с посещением Спасского кафедрального собора.

Профессиональные экскурсоводы расскажут про первое упоминание о деревянном Спасском соборе, закладке нового сооружения, а также раскроют тайны насыщенной истории того времени.

Вы сможете узнать о знаменитых и важных персонах, которые посещали Пензу, святынях, которые хранились в стенах собора и многое другое.

Экскурсии проводятся в среду, пятницу, субботу и воскресенье: в 18:00, 19:00 и 20:00 часов. Телефон для справок: (8412) 56-63-73, 56-43-15.

ИСТОЧНИК KP.RU