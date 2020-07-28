В связи с психическим расстройством
Собранные Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 72-летнего мужчины, совершившего убийство.
Следствием и судом установлено, что 26 апреля мужчина находился дома с супругой и дочерью в возрасте 46 лет. Между родственниками произошла ссора, переросшая в драку. В процессе выяснения отношений мужчина нанес дочери несколько ударов ножом в грудь и шею. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.
Согласно заключению судебно- психиатрической экспертизы, в связи с психическим расстройством мужчина не мог в момент совершения указанного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Постановлением суда ему назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.
ИСТОЧНИК KP.RU