2020-07-28T20:56:01+03:00
Происшествия

В связи с психическим расстройством

В Темниковском районе Мордовии пенсионер направлен на принудительное лечение по уголовному делу об убийстве
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
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Собранные Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 72-летнего мужчины, совершившего убийство.

Следствием и судом установлено, что 26 апреля мужчина находился дома с супругой и дочерью в возрасте 46 лет. Между родственниками произошла ссора, переросшая в драку. В процессе выяснения отношений мужчина нанес дочери несколько ударов ножом в грудь и шею. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Согласно заключению судебно- психиатрической экспертизы, в связи с психическим расстройством мужчина не мог в момент совершения указанного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Постановлением суда ему назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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