2020-07-28T17:50:18+03:00
Происшествия

Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя

Шофер решил присвоить часть продукции саранского ликеро-водочного завода при ее перевозке в Нижнегородскую область
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Лямбирь 1979 года рождения. Он подозревается в краже.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, мужчина работает водителем у индивидуального предпринимателя, занимающегося логистикой. Некоторое время назад он должен перевезти алкоголь местного производства в Нижегородскую область.

Но мужчина изменил маршрут, и вечером, остановившись на парковке в Лямбирском районе, начал доставать по одной бутылке водки из каждой коробки. Украденный алкоголь водитель намеревался спрятать, но был задержан. К тому моменту мужчины успел вытащить 81 бутылку алкоголя общей стоимостью более 22 тысяч рублей.

Украденное было изъято. В отношении задержанного избрана мера принуждения – обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя
В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация национального проекта
На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку
Пенза вошла в пятерку российских городов-лидеров по количеству ТРЦ
В пензенской мэрии обсудили проведение Дня города
Иван Белозерцев оценил ремонт дороги в Шемышейке
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
В ближайший час в некоторых районах Мордовии начнется сильная гроза
Объемы коммерческого подкупа вдвое превышают сумму полученных взяток
Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправился в Усть-Каменогорск
В 2020 году в Пензе будет открыт второй региональный сосудистый центр
Менять мир к лучшему, реализовывать себя в науке, творчестве, спорте
Печальный финал происшествий на дорогах
Библиотека под открытым небом популярна у пензенцев
Малый и средний бизнес может получить микрозаймы по сниженным ставкам
Жительница села Варжеляй Мордовии застала вора у себя дома
В Пензе проведены рейды по местам отдыха у воды
В Сосновоборском районе Пензенской области утонул 59-летний мужчина
Еще пять пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В плейлист для пензенского фонтана вошли произведения Ханса Циммера и Поля Мориа
Решить вопросы энергоснабжения легко по телефону Единого контакт-центра ООО «ТНС энерго Пенза»
Пензенские врачи сумели вернуть зрение трем недоношенным младенцам
Пензенский таксист оставил себе забытый пассажиром телефон