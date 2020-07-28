Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя

28 Июль 2020 2020-07-28T17:50:18+03:00

Шофер решил присвоить часть продукции саранского ликеро-водочного завода при ее перевозке в Нижнегородскую область

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В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Лямбирь 1979 года рождения. Он подозревается в краже.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, мужчина работает водителем у индивидуального предпринимателя, занимающегося логистикой. Некоторое время назад он должен перевезти алкоголь местного производства в Нижегородскую область.

Но мужчина изменил маршрут, и вечером, остановившись на парковке в Лямбирском районе, начал доставать по одной бутылке водки из каждой коробки. Украденный алкоголь водитель намеревался спрятать, но был задержан. К тому моменту мужчины успел вытащить 81 бутылку алкоголя общей стоимостью более 22 тысяч рублей.

Украденное было изъято. В отношении задержанного избрана мера принуждения – обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU