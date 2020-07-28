На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку
Работы по модернизации Молодежной площади проводились в рамках реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» и сейчас завершены.
- Молодцы. Сделали качественно, очень хорошо, - отметил Иван Белозерцев.
Благоустройство другой площади, Победы, все еще продолжается. Здесь планируется восстановить Памятник Павшим Воинам. Работы финансируются из бюджетов трёх уровней: федерального, областного и муниципального.
Иван Белозерцев предложил дополнить дизайн главной площади посёлка подсветкой деревьев:
- В Пензе проводится реконструкция трёх скверов. Давайте сделаем так же, как в областном центре – смонтируем вечернее освещение, украсим площадь Шемышейского района современной подсветкой. Вы сделайте, а я поддержу это начинание.
Завершить реконструкцию площади Победы в Шемышейке планируется осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU