2020-07-28T17:36:50+03:00
Общество

На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку

Сегодня губернатор Иван Белозерцев оценил результаты благоустройства районного центра
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Работы по модернизации Молодежной площади проводились в рамках реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» и сейчас завершены.

- Молодцы. Сделали качественно, очень хорошо, - отметил Иван Белозерцев.

Благоустройство другой площади, Победы, все еще продолжается. Здесь планируется восстановить Памятник Павшим Воинам. Работы финансируются из бюджетов трёх уровней: федерального, областного и муниципального.

Иван Белозерцев предложил дополнить дизайн главной площади посёлка подсветкой деревьев:

- В Пензе проводится реконструкция трёх скверов. Давайте сделаем так же, как в областном центре – смонтируем вечернее освещение, украсим площадь Шемышейского района современной подсветкой. Вы сделайте, а я поддержу это начинание.

Завершить реконструкцию площади Победы в Шемышейке планируется осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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