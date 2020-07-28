Пенза вошла в пятерку российских городов-лидеров по количеству ТРЦ

28 Июль 2020 2020-07-28T17:03:23+03:00

И в десятку – по числу парикмахерских, похоронных бюро и офисов микрозаймов

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Наши коллеги, вдохновившись бессмертным романом «12 стульев», решили составить свой «Рейтинг Ильфа и Петрова», подсчитав, сколько заведений разного рода преобладает в городах с населением свыше 500 тысяч человек. И вот, что из этого вышло.

Как сообщает kp.ru, Пенза заняла пятое место в рейтинге городов с самым большим количеством торгово-развлекательных центров. Первые четыре места в списке заняли Кемерово, Ярославль, Иркутск и Барнаул. Седьмую строчку столица Сурского края заняла в рейтинге городов по числу парикмахерских – всего их в городе более 540. Из менее радостных достижений - девятые места в списках городов с самым большим количеством ритуальных агентств (29) и офисов микрофинансовых организаций (60).

Помимо этого, Пенза отметилась в рейтингах, как город с небольшим количеством кондитерских и ресторанов, а также магазинов с товарами для охоты и секс-шопов.

ИСТОЧНИК KP.RU