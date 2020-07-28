2020-07-28T16:36:46+03:00
Общество

В пензенской мэрии обсудили проведение Дня города

Праздник запланирован на 5 сентября
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Сегодня в администрации состоялось совещание, посвященное проведению Дню города. Программа запланирована насыщенная: мероприятия состоятся на Фонтанной и Театральной площадях, площади имени В.И. Ленина, территории возле Ростка.

Начальник Управления культуры города Вера Фейгина сообщила, что планируется задействовать также и скверы в центре города. В частности, в сквере имени Дениса Давыдова состоится музыкальный фестиваль, а также откроется библиотека под открытым небом. В сквере «Копилка пословиц» можно будет попробовать блюда разных национальностей. В сквере имени В.Г. Белинского пройдет гастрофест, в сквере Славы - молодежный open-air.

- Сейчас в Пензе реализуется проект «Лето в городе», в 43 дворах уже прошли концерты и соревнования, - отметил мэр Андрей Лузгин. - Подумайте над концепцией, чтобы мы от праздников двора перешли к праздникам районов, а потом ко Дню города - как финальной точке.

Также участники совещания обсудили вопросы безопасности в местах массового скопления людей. В настоящее время разрабатывается проект перекрытия движения транспорта на необходимых участках, согласовывается количество и места установки рамочных металлодетекторов и переносных турникетов. Для обеспечения безопасности жителей и гостей города в праздничные дни помощь сотрудникам полиции будут оказывать народные дружинники.

Подводя итоги, глава администрации города настроил коллег на слаженную и активную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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