Иван Белозерцев оценил ремонт дороги в Шемышейке

28 Июль 2020 2020-07-28T15:13:33+03:00

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Стоимость проекта – около 33 миллионов рублей. На эти средства была выполнена защита водопроводных сетей, пересекающих проезжую часть, заасфальтированы часть дороги до физкультурно-оздоровительного комплекса, подъезды к Шемышейской участковой больнице, детскому саду № 2 и сельскому дому культуры, обустроены тротуары, водопропускной канал, установлены ограждения.

По словам первого зам. главы администрации Шемышейского района Александра Власкина, после того, как был произведён основной ремонт дорожного полотна, к улучшению внешнего вида поселкового пространства подключилось и население: жители обновили заборы, высадили цветы и деревья.

Иван Белозерцев поручил разработать проектно-сметную документацию для следующего этапа дорожного ремонта в р.п. Шемышейка.

- Президент наш регион поддерживает – выделяет средства на создание комфортной среды в Пензенской области. Их мы направляем в районы, чтобы главы администраций вместе с жителями определились – что им в первую очередь нужно сделать – отремонтировать дорогу, тротуары, освещение – и реализовали эти проекты. Это очень важно, - подчеркнул он.

Представителям подрядной организации, проводившей ремонт автодороги, Иван Белозерцев вручил благодарственные письма губернатора Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU