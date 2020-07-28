В ближайший час в некоторых районах Мордовии начнется сильная гроза
Граждан просят соблюдать осторожность
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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: в ближайший час в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается гроза, которая продлится до вечера.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
ИСТОЧНИК KP.RU