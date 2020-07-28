В ближайший час в некоторых районах Мордовии начнется сильная гроза

28 Июль 2020 2020-07-28T14:02:41+03:00

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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: в ближайший час в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается гроза, которая продлится до вечера.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

ИСТОЧНИК KP.RU