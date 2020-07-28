В 2020 году в Пензе будет открыт второй региональный сосудистый центр

28 Июль 2020 2020-07-28T10:25:47+03:00

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В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Клинической больнице № 6 имени Г.А. Захарьина в 2020 году будет открыт второй в области региональный сосудистый центр.

В настоящее время идет закупка нового оборудования. Одним из первых поставлен многофункциональный диагностический ультразвуковой аппарат My Lab Twice стоимостью 9,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Новый высокоточный УЗИ-аппарат является диагностическим комплексом экспертного класса. Он воплотил в себе слияние портативного и стационарного ультразвукового сканеров, что позволяет ему быть более маневренным при передвижении, а множество специализированных программ, позволит специалисту ультразвуковой диагностики выполнить более детальное обследование.

«На сегодняшний день специалисты нашего учреждения прошли обучение по работе на данном аппарате и уже активно используют его в лечебном процессе», - говорит главный врач Клинической больницы имени Г. А. Захарьина Дмитрий Зиновьев.

Также для оснащения второго регионального сосудистого центра будут приобретены ангиографический комплекс, нейроэндоскопическая стойка, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование, финансовое обеспечение на приобретение которого предусмотрено в федеральном бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU