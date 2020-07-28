Менять мир к лучшему, реализовывать себя в науке, творчестве, спорте

28 Июль 2020 2020-07-28T09:58:19+03:00

Изменить размер текста: A A

«Дорогие выпускники!

Я от всей души поздравляю вас с завершением экзаменов и окончанием школы - одним из самых ярких событий в жизни!

Школьные годы подарили вам многое - знания и путешествия, любовь и дружбу, победы и опыт. С энергией юности вы прошли этот путь достойно. Сделали первый уверенный шаг во взрослую жизнь, навстречу своей мечте.

Особые поздравления тем, кто своим трудом и талантом заработал первую большую награду - медаль «За особые успехи в учении»!

Знаю, что для каждого из вас минувший год был очень насыщенным и плодотворным. Вы много учились, готовились к экзаменам, защищали свои проекты, активно участвовали в олимпиадах и конкурсах. И ваша упорная работа дала результат».

Говоря о предстоящем выборе будущей профессии, Глава Мордовии призвал выпускников оставаться жить и учиться в родной республике.

Сейчас вузы Мордовии готовят востребованные инженерные и гуманитарные кадры, предлагают широкий выбор компетенций в области современных технологий. Среди них уникальные специальности, которых нет в других вузах страны.

«И кому, как не вам, менять мир к лучшему, создавать новые технологии, сохранять экологию, реализовывать себя в науке, творчестве, спорте, волонтерских проектах, напутствовал выпускников Владимир Волков. - Прошу вас беречь школьную дружбу, больше ценить тех, кто рядом: ваших родителей, бабушек и дедушек. Сейчас они радуются за вас, и по праву гордятся. Обнимите их покрепче и скажите спасибо за все, что они для вас делают…

Особых слов благодарности заслуживают учителя, педагоги и наставники. Они многое сделали, чтобы вы выросли людьми умными и образованными, порядочными и честными, любящими свою Родину.

Дорогие выпускники! Вы - представители уникального цифрового поколения, дети нового тысячелетия. Именно на вас мы возлагаем большие надежды в развитии науки, инноваций, IT-технологий, современной промышленности, строительства, сельского хозяйства и многих других отраслей. Не сомневаюсь, вам по силам добиться прорывных результатов.

В добрый путь, дорогие выпускники!»

ИСТОЧНИК KP.RU