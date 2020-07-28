Печальный финал происшествий на дорогах

28 Июль 2020 2020-07-28T09:02:17+03:00

Из хроники дорожно-транспортных происшествий в Пензенской области за 26 июля

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В Пензе, на 2-ом проезде Васильковом, неустановленный водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил наезд на дерево. В результате происшествия пассажир автомобиля, мужчина 1985 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению личности водителя и привлечению его к ответственности.

В 18:45 на 637 км Федеральной автомобильной дороги М-5 «УРАЛ», водитель автомобиля «МАN», мужчина 1978 года рождения, допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход, женщина 1983 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В Кузнецке,напротив дома № 2 по ул. Приборостроителей, водитель скутера «Медиа Мотор», мужчина 1966 года рождения, допустил наезд на препятствие (столб). Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Предварительно установлено, что в Бековском районе в 23:30 на 8 км автодороги «Беково- Варварино-Тамала», водитель автомобиля «Volkswagen Passat», мужчина 1996 года рождения, допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия велосипедист, женщина 1970 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

По информации пресс-службы УГИБДД МВД РФ по Пензенской области, по фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU