Библиотека под открытым небом популярна у пензенцев

28 Июль 2020 2020-07-28T07:57:30+03:00

В прошедшие выходные, 24 и 25 июля, в сквере имени Д. В. Давыдова с соблюдением всех эпидемиологических норм и правил открылся «Литературный привал»

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Библиотека под открытым небом пользуется большой популярностью среди детей и взрослых. По традиции на площадке можно было познакомиться с лучшей краеведческой литературой, посмотреть уникальные исторические фотографии, узнать малоизвестные факты о Пензе.

Юные читатели также не остались без внимания. Для них библиотекари подготовили увлекательный мастер-класс. И пока ребята мастерили поделки, сотрудники библиотек познакомили родителей с лучшими детскими книгами, подобрав литературу по возрасту и интересам.

В библиотеке под открытым небом работали зоны буккроссинга, где любители чтения могли взять книгу на обмен или почитать её там же - на зеленой лужайке, а также сделать красивые фотографии на память.

Особой популярностью пользовалась зона настольных игр. Ребята вместе с родителями приняли участие в различных играх, проявив смекалку и изобретательность.

При условиях хорошей погоды «Литературный привал» будет и дальше радовать пензенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU