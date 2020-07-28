Библиотека под открытым небом популярна у пензенцев
Библиотека под открытым небом пользуется большой популярностью среди детей и взрослых. По традиции на площадке можно было познакомиться с лучшей краеведческой литературой, посмотреть уникальные исторические фотографии, узнать малоизвестные факты о Пензе.
Юные читатели также не остались без внимания. Для них библиотекари подготовили увлекательный мастер-класс. И пока ребята мастерили поделки, сотрудники библиотек познакомили родителей с лучшими детскими книгами, подобрав литературу по возрасту и интересам.
В библиотеке под открытым небом работали зоны буккроссинга, где любители чтения могли взять книгу на обмен или почитать её там же - на зеленой лужайке, а также сделать красивые фотографии на память.
Особой популярностью пользовалась зона настольных игр. Ребята вместе с родителями приняли участие в различных играх, проявив смекалку и изобретательность.
При условиях хорошей погоды «Литературный привал» будет и дальше радовать пензенцев.
ИСТОЧНИК KP.RU