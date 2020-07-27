В Сосновоборском районе Пензенской области утонул 59-летний мужчина
В ночь с 24 на 25 июля в водоеме, расположенном в селе Шкудим Сосновоборского района, утонул 59-летний местный житель. Тело мужчины было обнаружено утром 25 июля пастухом села Шкудим, который о случившемся сообщил в полицию.
По факту смерти мужчины 1961 года рождения Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка. В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Устанавливаются все обстоятельств смерти мужчины.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU