2020-07-27T18:29:15+03:00
Общество

Еще пять пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Ребят поздравил министр образования области Александр Воронков
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выпускники Губернского лицея, гимназии № 42 и школы города Сурска Городищенского района набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике. Средний балл по этому предмету остался на уровне прошлого года.

Одиннадцатиклассник из пензенской лингвистической гимназии № 6 получил 100 баллов по истории.

В ЕГЭ по информатике и ИКТ выпускник гимназии № 13 города Пенза набрал 100 баллов. У данного выпускника это уже второй наивысший результат по итогам экзаменов – до этого школьник получил столько же на экзамене по математике.

Министр образования области Александр Воронков поздравил ребят, которые уже получили сто баллов по итогам экзаменов, отметив их трудолюбие, настойчивость и упорство в достижении поставленных целей:

- Несомненный талант, проявившийся в освоении школьных дисциплин, упорный труд, поддержка педагогов и родителей станут залогом вашего последующего успешного самоопределения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще пять пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В плейлист для пензенского фонтана вошли произведения Ханса Циммера и Поля Мориа
Решить вопросы энергоснабжения легко по телефону Единого контакт-центра ООО «ТНС энерго Пенза»
Пензенские врачи сумели вернуть зрение трем недоношенным младенцам
Пензенский таксист оставил себе забытый пассажиром телефон
В Камешкире мужчину придавило трактором во время проведения полевых работ
Жительница Пензы покупала мотоцикл
Глава района должен отвечать за состояние дел на своей территории
Полученные денежные средства израсходовал на личные нужды
Сегодня областная больница в Пензе начнет работу как провизорный госпиталь
Мужской хор ансамбля «Казачья застава» выступил в рамках акции «Лето в городе»
В Городищенском районе загорелась пекарня
На благоустройство территории возле памятника матери в Пензе направят более двух с половиной миллионов рублей
В Пензе на пожаре на улице Калинина погиб мужчина
В Пензе состоится областная ярмарка вакансий
Стоит на страже морских границ нашей Родины
В Мордовии от COVID-19 скончался фельдшер скорой помощи
Заперта в чужой стране одна с ребенком
В Пензенской области полицейские задержали угонщиков автомобиля
В концерте примут участие актёры Пензенского драматического театра
Строительство спортивного комплекса идет по графику
Библиотека имени Лермонтова возвращается к работе в прежнем режиме
Житель Пензенской области ограбил свою бабушку
Владимир Волков оценил ход строительства детского сада в Атюрьеве
Вступил в законную силу приговор об убийстве на пруду в Пензенской области