Еще пять пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

27 Июль 2020 2020-07-27T18:29:15+03:00

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Выпускники Губернского лицея, гимназии № 42 и школы города Сурска Городищенского района набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике. Средний балл по этому предмету остался на уровне прошлого года.

Одиннадцатиклассник из пензенской лингвистической гимназии № 6 получил 100 баллов по истории.

В ЕГЭ по информатике и ИКТ выпускник гимназии № 13 города Пенза набрал 100 баллов. У данного выпускника это уже второй наивысший результат по итогам экзаменов – до этого школьник получил столько же на экзамене по математике.

Министр образования области Александр Воронков поздравил ребят, которые уже получили сто баллов по итогам экзаменов, отметив их трудолюбие, настойчивость и упорство в достижении поставленных целей:

- Несомненный талант, проявившийся в освоении школьных дисциплин, упорный труд, поддержка педагогов и родителей станут залогом вашего последующего успешного самоопределения.

ИСТОЧНИК KP.RU