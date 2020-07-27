В плейлист для пензенского фонтана вошли произведения Ханса Циммера и Поля Мориа

27 Июль 2020 2020-07-27T18:00:27+03:00

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Работы по реконструкции сооружения ведутся полным ходом. Накануне стало известно, под какие произведения будет работать будущий фонтан.

- Изначально мы планировали наполнить плейлист песнями современных исполнителей, но потом посовещались и решили, что в концерте надо использовать классические музыкальные произведения, которые никогда не выйдут из моды, - рассказала начальник Управления культуры города Пенза Вера Фейгина.

По итогам, в плейлист фонтана вошли сайндтрек из фильма «Пираты Карибского моря» авторства Ханса Циммера, «Менуэт» Поля Мориа, сюита из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и другие произведения. Завершать концерт будет песня группы Queen «The Show Must Go On».

Напомним, что открытие фонтана состоится в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU