Пензенские врачи сумели вернуть зрение трем недоношенным младенцам

27 Июль 2020 2020-07-27T16:02:46+03:00

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Еще несколько лет назад дети, родившиеся раньше 29-й недели с массой тела менее 1000 грамм, не выживали. Современные реанимационные технологии позволяют выхаживать совсем крошечных детей, рожденных с экстремально низкой массой тела - в 500-600 грамм. Однако такие малыши очень слабые и имеют ряд патологий, среди которых наиболее распространена ретинопатия.

- Во всех странах мира ретинопатия недоношенных является одной из основных причин слепоты, слабовидения и нарушений зрения у детей, что связано с выживанием большого числа глубоконедоношенных, ранее нежизнеспособных младенцев, – говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологической помощи, заведующий перинатальным центром Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Михаил Беляев. – Единственный выход - своевременная диагностика и выполнение периферической лазеркоагуляции аваскулярной зоны сетчатки.

При рождении недоношенного малыша на сроке до 35 недель и массой тела менее 2000 грамм врачи-офтальмологи проводят скрининг на предмет выявления изменений созревающей сетчатки глаза. Частота возникновения заболевания среди таких детей достигает 90 %. Если не своевременно выполнить операцию, заболевание перейдет в стадию, когда зрение вернуть будет намного сложнее, в том числе за счет выполнения более травматичных операций, что может ухудшить прогноз течения заболевания. Правильно и вовремя проведенное лечение сохраняет зрение 75-99 % пациентов в зависимости от формы заболевания.

Лазерную коагуляцию аваскулярных зон сетчатки внедрили с начала 2020 года врачи перинатального центра. Оперативное вмешательство, которое длится около часа, выполняется бригадой из специально подготовленных врача-офтальмолога и анестезиолога-реаниматолога, в специально оборудованной операционной в пределах отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Операцию уже сделали трем малышам, и всем им удалось сохранить зрение на обоих глазах.

ИСТОЧНИК KP.RU