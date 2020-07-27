Пензенский таксист оставил себе забытый пассажиром телефон

27 Июль 2020 2020-07-27T14:30:06+03:00

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет

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В полицию обратился с заявлением о краже 34-летний житель Каменского района. Он сообщил, что, находясь в Пензе по личным делам, во время поездки в такси оставил там телефон. Однако вернуть гаджет так и не смог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления водителя такси - 43-летнего жителя Пензы, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Похищенное изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU