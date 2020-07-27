2020-07-27T14:21:14+03:00
Происшествия

В Камешкире мужчину придавило трактором во время проведения полевых работ

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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В Городищенском районе продолжается расследование уголовного дела по факту смерти мужчины 1968 года рождения.

По данным следствия, в ночь с 19 на 20 июля тракторист одной из коммерческих организаций Пензенской области, в одиночку выполнял полевые работы на территории села Дьячевка Камешкирского района. В ходе проведения работ потерпевший был придавлен трактором, получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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