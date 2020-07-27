2020-07-27T11:42:42+03:00
Происшествия

Жительница Пензы покупала мотоцикл

На одном из сайтов она обнаружила объявление о продаже и перечислила обманщикам 47 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 41-летняя гражданка. Она сообщила, что на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже мотоцикла и позвонила по контактному телефону. Неизвестный назвался сотрудником компании и предложил оформить заказ, для чего необходимо оплатить половину стоимости товара.

Заявительница получила по электронной почте договор и реквизиты для оплаты, перевела на счёт банковской карты 47 тысяч рублей, но мотоцикл до сих пор не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Чтобы избежать обмана через интернет, УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений. Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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