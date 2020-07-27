2020-07-27T11:24:44+03:00
Общество

Глава района должен отвечать за состояние дел на своей территории

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился усилить меры обеспечения безопасности в период летнего отдыха
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На высокую вероятность травм и чрезвычайных происшествий в жаркую погоду глава региона указал в ходе проведения в режиме видеоконференции Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области в понедельник, 27 июля.

«Сегодня мы обсудим вопросы, большинство которых, так или иначе, связаны с летним отдыхом. С начала купального сезона в нашем регионе погибли 33 человека. Это на 10 трагедий больше, чем в прошлом году. Больше всего несчастных случаев на воде зафиксировано в областном центре – 8 человек», - отметил губернатор.

При этом на территории области было создано 30 пляжей, 23 из которых организованы на средства муниципальных образований. Однако люди купаются не только в специально отведенных местах, в жару они посещают и так называемые «дикие пляжи», где можно получить травму или даже проститься с жизнью. Такие несанкционированные места для купания должны быть, по мнению Ивана Белозерцева, объектом повышенного внимания.

«Очень часто на местах идут по самому простому пути - выставляют таблички, что купаться нельзя, и считают, что задачу решили. Глава района должен отвечать вместе с начальником полиции за состояние дел на своей территории, за то, что гибнут люди».

Особый акцент Иван Белозерцев сделал на обеспечении безопасности детей, в том числе, после открытия с 1 августа пришкольных и загородных лагерей. Соблюдение санитарных норм неукоснительно, с этим связан запрет на посещение детей, которые будут отдыхать в оздоровительных лагерях, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Также глава региона обратил внимание на то, что из-за жаркой погоды на сохраняется опасность возгораний. Губернатор нацелил на привлечение к профилактическим рейдам представителей добровольной пожарной охраны, усилить разъяснительную работу с населением, проанализировать состояние пожарного оборудования на местах, например, работоспособность гидрантов, а также наличие свободного проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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