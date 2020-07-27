27 Июль 2020 2020-07-27T09:46:26+03:00

В Мордовии глава муниципального района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

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Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении главы Дубенского муниципального района, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, с декабря 2017 по февраль 2020 года чиновник, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение бюджетных денежных средств - 193 тысячи рублей, которые выделялись на компенсацию (оплату) стоимости путевок на санитарно-курортное лечение и оздоровление, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Фактически мужчина в санатории не выезжал и права на компенсацию якобы понесенных расходов не имел. Полученные денежные средства израсходовал на личные нужды.

В ходе следствия вину он признал полностью и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело возбуждалось следственными органами на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УЭБиПК МВД по республике.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU