2020-07-27T08:19:52+03:00
Звезды

Мужской хор ансамбля «Казачья застава» выступил в рамках акции «Лето в городе»

Пензенская область постепенно выходит из режима повышенной готовности
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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По инициативе губернатора Ивана Белозерцева, известные артисты Пензы и области принимают участие в творческой акции «Лето в городе».

Выступления лучших творческих коллективов под открытым небом - прекрасный подарок для жителей и гостей Пензы после нескольких месяцев вынужденной самоизоляции.

25 июля в рамках акции на концертной площадке города Спутник с музыкальной программой для горожан выступил мужской хор ансамбля песни и танца «Казачья застава» (руководитель - Андрей Сугоняк). А 31 июля в 18:00 на площади перед центральным входом в здание филармонии выступит ансамбль русской этнической музыки «Миряне».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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