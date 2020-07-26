На благоустройство территории возле памятника матери в Пензе направят более двух с половиной миллионов рублей

26 Июль 2020 2020-07-26T19:11:10+03:00

Эти средства были сэкономлены в результате проведенных торгов на строительство сетей в поселке ЗИФ

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Речь о благоустройстве этого участка зашла на 12-й внеочередной сессии городской Думы в пятницу. И.о. начальника финансового управления администрации Пензы Ирина Юрлова доложила о внесении изменений в бюджет города. В том числе, она сообщила, что по результатам торгов на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ были сэкономлены денежные средства. Из них два миллиона 583 тысячи рублей планируется перенаправить на благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова, Советской.

– Мы специально оставляли место под памятник матери. Этот участок в данный момент не благоустроен. Следует завершить оформление Соборной площади, которая уже стала центром притяжения жителей и гостей города, - пояснил мэр Андрей Лузгин.

Сам памятник устанавливается на спонсорские средства.

ИСТОЧНИК KP.RU