В Пензе на пожаре на улице Калинина погиб мужчина

26 Июль 2020 2020-07-26T13:48:02+03:00

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Сегодня в четыре утра в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре. Горела комната на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Калинина.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из подъезда 15 человек (в том числе троих детей). Из горящей квартиры были спасены еще трое. Позже спасателями было обнаружено тело мужчины 1976 года рождения.

ФОТО: МЧС России по Пензенской области

На тушение привлекались шесть единиц техники и 25 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU