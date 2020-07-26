В Пензе состоится областная ярмарка вакансий
5 августа в 11:00 на Юбилейной площади города Пензы откроется областная ярмарка вакансий.
Организаторы мероприятия – региональные правительство и министерство труда, социальной защиты и демографии.
Для гостей областной ярмарки вакансий запланирована презентация организаций и предприятий, в рамках которой представители работодателей и кадровых агентств расскажут о карьерных возможностях, в том числе о программах для молодых специалистов. Специалисты службы занятости населения проведут тренинги по трудоустройству (составлению резюме, прохождению собеседований и т.д.).
Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, лично задать вопросы о заинтересовавших вариантах трудоустройства, заполнить резюме и пройти экспресс-собеседование.
ИСТОЧНИК KP.RU