В Пензе состоится областная ярмарка вакансий

26 Июль 2020 2020-07-26T13:08:57+03:00

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5 августа в 11:00 на Юбилейной площади города Пензы откроется областная ярмарка вакансий.

Организаторы мероприятия – региональные правительство и министерство труда, социальной защиты и демографии.

Для гостей областной ярмарки вакансий запланирована презентация организаций и предприятий, в рамках которой представители работодателей и кадровых агентств расскажут о карьерных возможностях, в том числе о программах для молодых специалистов. Специалисты службы занятости населения проведут тренинги по трудоустройству (составлению резюме, прохождению собеседований и т.д.).

Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, лично задать вопросы о заинтересовавших вариантах трудоустройства, заполнить резюме и пройти экспресс-собеседование.

ИСТОЧНИК KP.RU