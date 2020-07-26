В Пензенской области полицейские задержали угонщиков автомобиля

26 Июль 2020 2020-07-26T09:34:53+03:00

В полицию Лунинского района обратился местный житель: с территории его домовладения угнали автомобиль ВАЗ-2115

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение угнанного автомобиля.

Подозреваемых в совершении преступления вскоре задержали. Ими оказались двое 27-летних жителей посёлка Лунино. Они признались в содеянном.

Как выяснилось, незадолго до случившегося злоумышленники обсуждали тему угона автомобилей и решили применить имеющиеся знания на практике. С этой целью они обратили внимание на автомобиль, находившийся возле дома одного из подозреваемых. Молодые люди взломали замок двери автомобиля и запустили двигатель, после чего захотели прокатиться на транспортном средстве по районному центру. Однако поездка оказалась короткой из-за технической неисправности.

Перед тем, как оставить автомобиль, угонщики похитили из него аккумуляторную батарею, автомагнитолу и аудиоколонки. Данное имущество полицейские впоследствии обнаружили и изъяли в квартире одного из подозреваемых.

Расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и пунктом «б» части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU