Строительство спортивного комплекса идет по графику

26 Июль 2020 2020-07-26T07:56:44+03:00

Глава Мордовии Владимир Волков 24 июля посетил объект, который возводится в рамках проекта комплексной компактной застройки деревни Бобылевские Выселки

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По графику осуществляется строительство многофункционального спортивного комплекса в Краснослободском районе Мордовии. Ледовая арена, два бассейна (для детей и взрослых), тренажерные и фитнес-залы - все это разместится в одном сооружении.

Глава Мордовии Владимир Волков 24 июля осмотрел объект, который возводится в рамках проекта комплексной компактной застройки деревни Бобылевские Выселки.

Проект рассчитан на три года (с 2019 по 2021), и помимо строительства спортивного комплекса предусматривает инженерную подготовку площадки под жилищную застройку на 132 земельных участка.

На сегодняшний день на площадке завершено строительство газопровода и водопровода, построено 1,4 километра дороги, оставшиеся 1,7 километра - в планах следующего года.

Возведение объекта идет по графику, Владимир Волков обсудил с руководством Краснослободского района и представителями подрядной организации текущие вопросы строительства.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, 24 июля с рабочей поездкой Владимир Волков посетил также Атюрьевский, Торбеевский и Зубово-Полянский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU