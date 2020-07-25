2020-07-25T14:13:06+03:00
Происшествия

Житель Пензенской области ограбил свою бабушку

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Колышлейский» обратилась с заявлением местная жительница 1932 года рождения. Женщина сообщила, что с ее банковского счета пропали 9 200 рублей.

Полиции удалось установить причастность к совершению преступления 30-летнего внука пострадавшей, который проживает с матерью в соседнем селе. Он признался в содеянном.

Счет пожилой женщины, на который поступает её пенсия, привязан к номеру телефона дочери. Злоумышленник воспользовался этим обстоятельством и свободным доступом к телефону матери, чтобы перевести похищенную сумму на счёт своей карты. По словам подозреваемого, бабушка не сразу обнаружила пропажу средств, так как он удалял с телефона смс-сообщения о проведении операций.

По факту кражи следственным отделением МО МВД России «Колышлейский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Библиотека имени Лермонтова возвращается к работе в прежнем режиме
Житель Пензенской области ограбил свою бабушку
Владимир Волков оценил ход строительства детского сада в Атюрьеве
Вступил в законную силу приговор об убийстве на пруду в Пензенской области
Следователи Мордовии обращаются с просьбой к свидетелям
В Пензенской области сняты ограничения в образовании, санаторно-курортной сфере и сфере детского отдыха
Новый памятник на могиле Владимира Высоцкого вызвал грандиозный скандал
Полиция Пензы разыскивает бегуна в футболке «Барсы»
Цветы и поздравления от мэра Пензы
На Западной поляне две недели не будет горячей воды
Пензенская область – первая в ПФО по темпам ввода жилья
Пензенские музеи перешли на летний режим работы
В Колышлее угонщика погрузчика задержали за считанные минуты
Налоговые органы Пензенской области осуществляют прием заявлений на выплату новой субсидии
В понедельник в Пензе отключат свет на нескольких улицах
Важно чувствовать моральную поддержку и ощущать заботу общества
Убийца матери из Краснослободского района Мордовии предстанет перед судом
В Саранске идет санитарная обработка жилых кварталов
В Лермонтовском сквере Пензы детям рассказали сказку
Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы
В Пензе на уличных торговцев составлено четыре административных протокола
Аграрии Пензенской области вышли на уборку хлеба
Пензячка, не уследившая за сыном, заплатит штраф
Ветеринар из Мордовии предстал перед судом за служебный подлог