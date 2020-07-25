Житель Пензенской области ограбил свою бабушку

25 Июль 2020 2020-07-25T14:13:06+03:00

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Колышлейский» обратилась с заявлением местная жительница 1932 года рождения. Женщина сообщила, что с ее банковского счета пропали 9 200 рублей.

Полиции удалось установить причастность к совершению преступления 30-летнего внука пострадавшей, который проживает с матерью в соседнем селе. Он признался в содеянном.

Счет пожилой женщины, на который поступает её пенсия, привязан к номеру телефона дочери. Злоумышленник воспользовался этим обстоятельством и свободным доступом к телефону матери, чтобы перевести похищенную сумму на счёт своей карты. По словам подозреваемого, бабушка не сразу обнаружила пропажу средств, так как он удалял с телефона смс-сообщения о проведении операций.

По факту кражи следственным отделением МО МВД России «Колышлейский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU