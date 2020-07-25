2020-07-25T13:22:04+03:00
Недвижимость

Владимир Волков оценил ход строительства детского сада в Атюрьеве

Объект возводится в рамках реализации национального проекта «Демография»
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ
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Вчера глава Мордовии Владимир Волков посетил Атюрьевский район с рабочим визитом и проверил, как идет строительство нового детского сада в районном центре.

Стоимость проекта - почти 97 миллионов рублей, 62 из которых были выделены из федерального бюджета. В детском саду на 90 детей медпункт, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, плавательный бассейн.

Владимир Волков обсудил с главой Атюрьевского района Иваном Гусаровым и представителями строительной подрядной организации вопросы детализации графика строительно-монтажных работ и поставил задачу по наращиванию темпов строительства.

- Это очень важный объект, он возводится в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны В.В. Путиным, и его строительство для нас в приоритете, - подчеркнул Глава Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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