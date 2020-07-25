Следователи Мордовии обращаются с просьбой к свидетелям

25 Июль 2020 2020-07-25T10:39:31+03:00

В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм скончался в лечебном учреждении

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Это ДТП произошло 11 июля в 19 часов 40 минут на автомобильной дороге с. Семилей - д. Новотягловка - с. Новые Турдаки. Водитель автомашины «Шевроле Нива», двигаясь со стороны с. Кочкурово в направлении с. Семилей, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм скончался в лечебном учреждении.

Сотрудники следственного отдела обращаются ко всем очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия, а также к лицам, владеющим какой-либо информацией по данному факту, с просьбой сообщить все имеющиеся данные в следственный отдел ММО МВД России «Лямбирский» по телефонам: +7(83439) 2-11-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU