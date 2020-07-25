Полиция Пензы разыскивает бегуна в футболке «Барсы»

25 Июль 2020 2020-07-25T08:34:23+03:00

После его удара рукой случайный прохожий был госпитализирован

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Отделом полиции №3 УМВД России по городу Пензе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), разыскивается мужчина, чья личность сейчас устанавливается.

Инцидент произошёл 3 июля в 20.30 на пешеходной дорожке между домами №33 и №35 по проспекту Строителей.

Подозреваемый совершал пробежку. В ходе внезапного конфликта он нанёс удар рукой случайному прохожему, в результате чего потерпевший получил серьёзные телесные повреждения и был госпитализирован.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, спортивное телосложение, кожа смуглая, внешность не славянская, чёлка зачесана назад. Был одет в футбольную форму - майку (с вертикальными красными и тёмно-синими полосками, похожими на расцветку футбольного клуба «Барселона») и тёмные шорты.

Если у вас есть информация о личности разыскиваемого, либо о его местонахождении, сообщите её по телефону дежурной части отдела полиции №3 УМВД России по городу Пенза: 8-(8412)-598-732 или 02 (со стационарного телефона), 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU