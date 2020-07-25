2020-07-25T07:23:42+03:00
Экономика

Цветы и поздравления от мэра Пензы

Андрей Лузгин отметил лучших предпринимателей и работников торговли города
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Церемония награждения представителей бизнес-сферы и работников торговли состоялась в большом зале городской администрации в пятницу, 24 июля. В областном центре в настоящее время насчитывается более 24 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых к сфере торговли относится более 30%.

Андрей Лузгин обратил внимание, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, предпринимателям удается добиваться значительных результатов и выразил собравшимся благодарность за непростой труд, пожелал добросовестной конкуренции, стабильной прибыли.

- Мы видим, что наряду с закрывшимися организациями, многие предприятия приспособились к непростым условиям, освоили новые виды продукции, нарастили объем продаж, перешли на дистанционные формы работы. На уровне города мы постарались принять все возможные виды поддержки для всех отраслей, выделив на эти цели средства из муниципального бюджета. Губернатор ставит перед нами задачу - помогать бизнесу, мы со своей стороны открыты к диалогу, - сказал Андрей Лузгин.

За добросовестную работу и профессиональное мастерство Андрей Лузгин вручил почетные грамоты и благодарности главы администрации города Пензы отличившимся работникам отрасли.

Также в этот день руководителей лучших предприятий наградили почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, губернатора Пензенской области, регионального парламента и городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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