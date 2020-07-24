На Западной поляне две недели не будет горячей воды

24 Июль 2020 2020-07-24T16:53:44+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ на сетях

Изменить размер текста: A A

27 июля на 14 дней будет отключено горячее водоснабжение многоквартирных домов № 176, 178А, 180 на улице Аустрина, присоединенных к блочно-модульной котельной ООО «ГКС Энерго».

Кроме того, с 28 июля 2020 года на 14 дней будет отсутствовать ГВС в домах, подключенных к котельной «Западная» АО «Пензтеплоснабжение» по следующим адресам:

- ул. Мира, 11, 13, 15А, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 40А, 42, 43, 44, 44Г, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 72, 74, 74Б;

- ул. Попова, 30, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72.

ИСТОЧНИК KP.RU