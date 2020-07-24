Пензенская область – первая в ПФО по темпам ввода жилья

24 Июль 2020 2020-07-24T15:56:11+03:00

Сегодня в правительстве региона состоялось заседание Ассоциации строителей с участием руководителей финансовых организаций

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Главной темой для обсуждения стали состояние строительной отрасли в регионе и перспективы ее развития.

- Пензенская область занимает лидирующие позиции в рейтингах ПФО по вводу жилья на одного человека, жилищной обеспеченности населения, темпам ввода жилья в эксплуатацию, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - В 2019 году мы ввели 837 тысяч квадратных метров, что составило 126 процентов к уровню 2018 года.

Это обеспечило Пензенской области первое место в ПФО и восьмое место среди субъектов Российской Федерации по темпам ввода жилья. По вводу жилья на одного человека регион занимает третье место в округе.

В 2020 году стоит задача ввести в эксплуатацию почти миллион 100 тысяч квадратных метров жилья. Губернатор обратил внимание на то, что в регионе осуществляется комплексная застройка территорий. Между строительными компаниями происходит здоровая конкуренция, которая предоставляет гражданам возможность выбора и позволяет возводить качественное, благоустроенное, комфортное жильё.

В 2019 году Пензенская область подключилась к реализации мероприятий федерального проекта «Жильё» - в мкр. №6 Арбеково были построены школа на 800 мест и автодорога. В этом году возводится детская поликлиника на 500 посещений в смену в Городе Спутнике.

Иван Белозерцев указал на необходимость ещё более активного участия региона в федеральной программе развития инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU