2020-07-24T15:56:11+03:00
Недвижимость

Пензенская область – первая в ПФО по темпам ввода жилья

Сегодня в правительстве региона состоялось заседание Ассоциации строителей с участием руководителей финансовых организаций
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Главной темой для обсуждения стали состояние строительной отрасли в регионе и перспективы ее развития.

- Пензенская область занимает лидирующие позиции в рейтингах ПФО по вводу жилья на одного человека, жилищной обеспеченности населения, темпам ввода жилья в эксплуатацию, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - В 2019 году мы ввели 837 тысяч квадратных метров, что составило 126 процентов к уровню 2018 года.

Это обеспечило Пензенской области первое место в ПФО и восьмое место среди субъектов Российской Федерации по темпам ввода жилья. По вводу жилья на одного человека регион занимает третье место в округе.

В 2020 году стоит задача ввести в эксплуатацию почти миллион 100 тысяч квадратных метров жилья. Губернатор обратил внимание на то, что в регионе осуществляется комплексная застройка территорий. Между строительными компаниями происходит здоровая конкуренция, которая предоставляет гражданам возможность выбора и позволяет возводить качественное, благоустроенное, комфортное жильё.

В 2019 году Пензенская область подключилась к реализации мероприятий федерального проекта «Жильё» - в мкр. №6 Арбеково были построены школа на 800 мест и автодорога. В этом году возводится детская поликлиника на 500 посещений в смену в Городе Спутнике.

Иван Белозерцев указал на необходимость ещё более активного участия региона в федеральной программе развития инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Западной поляне две недели не будет горячей воды
Пензенская область – первая в ПФО по темпам ввода жилья
Пензенские музеи перешли на летний режим работы
В Колышлее угонщика погрузчика задержали за считанные минуты
Налоговые органы Пензенской области осуществляют прием заявлений на выплату новой субсидии
В понедельник в Пензе отключат свет на нескольких улицах
Важно чувствовать моральную поддержку и ощущать заботу общества
Убийца матери из Краснослободского района Мордовии предстанет перед судом
В Саранске идет санитарная обработка жилых кварталов
В Лермонтовском сквере Пензы детям рассказали сказку
Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы
В Пензе на уличных торговцев составлено четыре административных протокола
Аграрии Пензенской области вышли на уборку хлеба
Пензячка, не уследившая за сыном, заплатит штраф
Ветеринар из Мордовии предстал перед судом за служебный подлог